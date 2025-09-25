پهپاد یمنی مجهز به فناوری جدیدی بود که باعث شد سامانه های شناسایی و پدافندی رژیم صهیونیستی در رهگیری و سرنگون کردن آن ناکام بمانند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از شبکه تلویزیونی المسیره پهپاد یمنی در ارتفاع پایین در جنوب فلسطین اشغالی پرواز کرد و هدف خود را با دقت در شهر «ام الرشراش» (ایلات) انتخاب کرد و این تصاویر نشان داد پدافند هوایی رژیم تا چه اندازه فلج و ناتوان هستند. پهپاد یمنی با فناوری جدیدی آمد که فراتر از توان «گنبد آهنین» بود و سامانه‌های رهگیری آن را نمی‌بینند و سامانه‌های هشدار زودهنگام قادر به شناسایی آن نیستند. پهپاد در شهر اشغالی در یکی از مجمع‌های معروف گردشگری، آتش سوزی به پا کرد. دشمن در ابتدا فقط به اعلام مقابله با آنچه هدف متخاصم خواند اکتفا کرد.

در پی به صدا درآمدن آژیر خطر، زندگی عادی در این شهر متوقف شده بود و شهرک نشینان به پناهگاه‌ها فرار کرده بودند. پس از اصابت به هدف، دشمن، شکست خود در رهگیری پهپاد را اعلام نکرد و مانند همیشه از اجرای تحقیق درباره دلایل این ناکامی، سخن گفت. یک هفته پیش هم ارتش دشمن نیز در خصوص عملیات مشابه تحقیقاتی را آغاز کرد.