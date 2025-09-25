پخش زنده
کارشناس بازار سرمایه گقت: بازار سرمایه در هفته گذشته نوسانات را تجربه کرد، اما تقاضای پرقدرت در برخی گروهها از جمله گروه پالایش از تعادل و بهبود وضعیت این بازار در میان مدت خبر میدهد.
نیما میرزایی، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: بازار سرمایه هفته گذشته روندی نزولی همراه با نوسانات شدید داشت، به طوری که در میانه هفته صفهای فروش به صفهای خرید تبدیل شدند، اما در ادامه عرضهها مجدداً شدت گرفت.
او افزود: وضعیت مبهم پیشرو، ناشی از تحولات بینالمللی و نوسانات قیمت ارز، از عوامل اصلی کاهش و نوسان قیمتها در بازار است.
میرزایی به افزایش ارزش معاملات نسبت به هفته گذشته اشاره کرد و گفت: «در هفته جاری، عرضهها معمولاً با تقاضا روبرو شدند و خریداران با قدرت بیشتری در معاملات حضور داشتند.»
وی همچنین به تقاضای چشمگیر در گروه پالایش اشاره کرد و گفت: «نمادهای اهرمی در پایان هفته با تقاضای قابل توجهی مواجه شدند و از صفهای فروش به سمت تعادل قیمتی حرکت کردند.»
صفهای خرید برخی نمادهای بزرگ مانند شستا نیز حاکی از احتمال موج جدیدی از تقاضا در صورت بهبود شرایط اقتصادی و سیاسی است.
میرزایی در ادامه تاکید با وجود نوسانات شدید تابستان، بازار سرمایه نشان داده که مقاومت خوبی در برابر کاهش قیمتها دارد و نشانههایی از تثبیت قیمتها و رسیدن به کفهای قیمتی قابل مشاهده است.
این موضوع نویدبخش ورود نقدینگی تازه به بازار و شکلگیری تقاضای پایدار در هفتههای آینده است که میتواند زمینهساز رشد با ثبات شاخصها شود.