به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر سطح زیرکشت زعفران در کشور به حدود ۱۲۰ هزار هکتار رسیده است، گفت: برخلاف تصور گذشته که کشت این محصول تنها در نقاط خاصی امکان‌پذیر بود، امروز در بسیاری از استان‌ها زعفران کشت می‌شود و عملاً توسعه آن در حال انجام است.

غلامرضا نوری قزلجه پنجشنبه ۳ مهر در مراسم آغاز سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ که در شهرستان کبودرآهنگ، برگزار شد، افزود: در سال‌های اخیر تلاش شده است تا توسعه مکانیزاسیون، اجرای الگوی کشت و سوق دادن کشاورزان به سمت محصولاتی که نیاز آبی کمتری دارند و در عین حال درآمد مناسبی برای بهره‌برداران ایجاد می‌کنند، در اولویت قرار گیرد.

قزلجه تصریح کرد: خوشبختانه امروز عملیاتی شدن این سیاست‌ها در کبودرآهنگ با محوریت توسعه کشت زعفران آغاز شده و این محصول می‌تواند نقش مؤثری در بهبود معیشت کشاورزان منطقه داشته باشد.

او افزود: زعفران به‌عنوان یک محصول کم‌آب‌بر و ارزآور به‌ویژه در مناطقی که با بحران شدید آب مواجه هستند، در الگوی کشت مورد تأکید قرار گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: علاوه بر صادرات خام، برنامه جدی برای توجه به فرآوری زعفران وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آنها استخراج «پروسین» از زعفران است؛ فرآیندی که می‌تواند ارزش افزوده این محصول را چندین برابر کند. توسعه کشت و فرآوری زعفران در کشور به‌طور همزمان در دستور کار قرار دارد.