مسابقه سراسری حفظ سوره مبارک فتح با عنوان فتح‌المبین، نهم مهرماه در کرمان و به صورت سراسری برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد‌هادی قهاری مدیر مسئول فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) کرمان ، گفت: پویش مسابقه حفظ سوره فتح با هدف اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظله‌العالی مبنی بر قرائت حداکثری سوره فتح برای پیروزی جبهه اسلام و مقاومت در مقابل استکبار و در راس آنها، آمریکا و اسرائیل برگزار می‌شود.

حجت الاسلام والمسلمین قهاری افزود: کسی که سوره فتح را بخواند و حفظ کند، قاعدتاً باید به طور مستمر سوره را قرائت کند و همین استمرار و تکرار، برکات قرائت این سوره را محقق خواهد کرد.

وی ادامه داد: مسابقه مهرماه و بدون محدودیت سنی، برای عموم به دو صورت کتبی و مجازی (سراسری) و شفاهی و حضوری (ویژه شهرستان‌های سیرجان و رابر) بصورت سراسری برگزار می‌شود.

مدیر مسئول فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) کرمان گفت: علاقه‌مندان می‌توانند تا ۸ مهرماه در مسابقه حفظ سوره مبارک فتح شرکت کنند

حجت الاسلام والمسلمین قهاری اضافه کرد: مسابقه، با حمایت مالی یکی از مجتمع‌های صنعتی کرمان برگزار می‌شود و مبلغ ۳۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای هدیه به ۴۹ نفر از نفرات اول تا سوم در بخش کتبی و ۳۰ نفر در بخش شفاهی، جایزه در نظر گرفته شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی daralou.nicico.com و یا لینک مستقیم مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت امام‌رضا (ع) کرمان به نشانی /emamrezaquran.ir/fath ثبت نام و در مسابقه سراسری فتح‌المبین شرکت کنند.