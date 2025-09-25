به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عبدالخالق جوانمرد گفت: متاسفانه به دلیل شرایط اب و هوایی نسبت به پارسال شاهد کاهش ۲۵ درصدی عملکرد هستیم.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت باغات اشنویه اعم از هسته دار و دانه دار ۱۴ هزار هکتار است که حدود هشت هزارو ۸۰۰هکتار از باغات اشنویه به تولید سیب اختصاص دارد .

جوانمرد افزود: قسمت عمده تولید سیب اشنویه، علاوه بر مصرف داخلی به سایر کشور‌ها صادر میشود.

شرایط ویژه آب و هوایی، اشنویه را به یکی از قطب‌های مهم باغداری آذربایجان‌غربی تبدیل کرده است بطوریکه علاوه بر محصول با کیفیت سیب این شهرستان، محصول گیلاس آن نیز در داخل و خارج از کشور مشتریان فراوانی دارد.