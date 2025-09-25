پخش زنده
امروز: -
نخستین جشنواره برداشت گردوی گرمسیری در روستای چاه انجیر شهرستان حاجی آباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ غلامرضا سرایداری مدیر عامل شرکت آریا کشت بهمن و بهره بردار مزرعه کشت گردو در این جشنواره گفت: این مزرعه گردوی گرمسیری در زمینی به مساحت ۲۵۰ هکتار است که پس از چهار سال، نخستین بار محصول داده است.
مدیر اجرایی مزرعه گردو گفت: در این مزرعه ۹ رقم گردوی گرمسیری کشت شده است.
آسیه حاتمی افزود: امسال برداشت این محصول در هر هکتار پنج تن است و پیش بینی میشود تا دو سال آینده به هفت تن برسد.
بیشتر بخوانید؛ هرمزگان، قطب مهم تولید خرما با تکیه بر فناوریهای نوین
معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی هم در این جشنواره گفت: اقدامات خوبی در زمینه دانش بنیان در این مزرعه صورت گرفته است که علاوه بر رونق تولید این محصول تجاری، موجب رونق گردشگری در این منطقه نیز میشود.
محمدمهدی برومندی افزود: هرمزگان یکی از استانهای مهم کشور در زمینه تولیدات کشاورزی به ویژه در حوزه باغبانی و شیلات است.
وی با اشاره به اینکه در هرمزگان ۸۱ هزارهکتار باغ با بیش از یک میلیون تن محصولات باغبانی تولید میشود که در بازارهای جهانی در رتبههای برتر قرار دارد گفت: تولید گردو گرمسیری برای نخستین بار در استان در این سطح وسیع میتواند موجب رونق بیشتر باغبانی در استان هرمزگان و شهرستان حاجی آباد شود.
در حاشیه این جشنواره از کتابی با عنوان گردشگری کشاورزی مزرعه بهمن رونمایی شد.
شهرستان حاجی آباد از مهترین مناطق کشت گردوی گرمسیری در کشور است.