به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندارآذربایجان‌غربی در این مراسم با تأکید بر ضرورت توجه به مقوله آموزش و پرورش به عنوان زیربنای توسعه گفت: اجرای چنین طرح‌هایی نقش مؤثری درکاهش آسیب‌های اجتماعی، تقویت همبستگی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای دانش‌آموزان ایفا می‌کند.

رضا رحمانی، همچنین بر استمرار اجرای طرح‌های حمایتی در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرده و افزود: مشارکت دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌های حمایتی و خیرین می‌تواند زمینه‌ساز توسعه عدالت آموزشی در مناطق مختلف آذربایجان‌غربی باشد.

این طرح با هدف حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار در راستای ارتقای عدالت آموزشی و بهبود شرایط معیشتی، در سطح استان به اجرا درآمده است.

در قالب این طرح بیش از دو هزار بسته شامل اقلام آموزشی و بسته‌های معیشتی میان دانش‌آموزان نیازمند و خانواده‌های آنان توزیع خواهد شد.