به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مجازات افرادی که اقدام به حفر چاه غیرمجاز یا بهره‌برداری از آن می‌کنند چیست؟

بر اساس ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، افرادی که اقدام به حفر چاه غیرمجاز یا بهره‌برداری از آن می‌کنند، به مجازاتی نظیر مسدود کردن چاه، توقیف تجهیزات، حبس و شلاق و اعاده به وضعیت سابق محکوم می‌شوند.

ماده ۴۵ - قانون توزیع عادلانه آب:

اشخاص زیر علاوه بر اعاده وضع سابق و جبران خسارت وارده، به ۱۰ تا ۵۰ ضربه شلاق و یا از ۱۵ روز تا سه ماه حبس تأدیبی برحسب موارد جرم به نظر حاکم شرع محکوم می‌شوند:

الف - هرکس عمداً و بدون اجازه، دریچه و مُقَسِّمی را باز کند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیرمجاز در وسائل اندازه‌گیری آب کند یا بنحوی از انحاء امر بهره‌برداری از تأسیسات آبی را مختل سازد.

ب - هرکس عمداً آبی را بدون حق یا اجازه مقامات مسئول به مجاری یا شبکه آبیاری متعلق به خود منتقل کند و یا موجب گردد که آب حق دیگری به او نرسد.

ج - هرکس عمداً بنحوی از انحاء، به ضررِ دیگری آبی را به هدر دهد.

د - هرکس آبِ حقِ دیگری را بدون مجوز قانونی تصرف کند.

هـ - هرکس بدون رعایت مقررات این قانون، به حفر چاه و یا قنات و یا بهره‌برداری از منابع آب مبادرت کند.