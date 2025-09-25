صبح امروز، قطار فوق‌العاده شماره ۳۴۰ تهران-مشهد با یک حادثه جزئی در ورودی ایستگاه مشهد مواجه شد. در این رویداد، یکی از واگن‌ها پیش از رسیدن به سکو متوقف شد، اما به علت سرعت پایین قطار، هیچ آسیبی به مسافران و واگن‌ها وارد نشد و تمامی مسافران در سلامت کامل از قطار پیاده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، راه آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حادثه‌ای جزئی در ورودی به سکوی مسافری ایستگاه راه‌آهن مشهد رخ داده است. قطار مسافری شماره ۳۴۰ که از تهران عازم مشهد بود، در منطقه سوزن ورودی به سکو با توقف یکی از واگن‌ها مواجه شد.

به دلیل سرعت بسیار پایین قطار در هنگام ورود به ایستگاه، این اتفاق هیچ‌گونه آسیبی به بدنه واگن یا مسافران وارد نکرد. مسئولان راه آهن تأکید کردند که تمامی مسافران بلافاصله پس از توقف، با سلامت کامل از قطار خارج شده و به سمت سکوی مسافری هدایت شدند.

با حضور به موقع عوامل فنی و امدادی در محل حادثه، مسیر ریلی به سرعت بازگشایی شد و حرکت سایر قطارها طبق برنامه و بدون وقفه ادامه یافت. بررسی‌های اولیه برای روشن شدن علت دقیق این توقف جزئی در حال انجام است.