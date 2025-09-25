پنجشنبه بازار صنایع دستی یاسوج با ارائه دستاوردهای هنرمندان و هنرآموزان این رشته در ۴۰ غرفه برپا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسئول برگزاری پنجشنبه بازار صنایع دستی گفت: این نمایشگاه با ۸ غرفه از هنرمندان و هنرآموزان شروع به کار کرده است. رضا حسین پور افزود: هم اکنون در هفته پنجم این بازارچه، با حمایت مردم ۷۰ هنرمند در حوزههای مختلف در ۴۰ غرفه آثار خود را به نماش میگذارند.
وی با اشاره به خلا وجود بازار صنایع دستی در استان هدف از برپایی این نمایشگاه را، تعیین فضایی ثابت و شناخته شده و معرفی به مردم استان جهت خرید محصولات صنایع دستی و هنری عنوان کرد. مسئول برگزاری پنجشنبه بازار صنایع دستی گفت: این فضا به عنوان یکی از مراکز خرید و معرفی محصولات و صنایع دستی استان برای مسافرانی است که به یاسوج سفر می کنند.