به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _پنجشنبه سوم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر‌های اهواز ۱۸۹، بهبهان ۱۵۴ و هویزه ۱۹۴ میکروگرم بر مترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهر‌های اندیمشک ۱۳۱، دهدز ۱۱۲، شوش ۱۱۷، شوشتر ۱۱۵ و ملاثانی ۱۰۴ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت.۰۹:۰۰ در شهر‌های آبادان، آغاجری، اندیکا، ایذه، باغملک، خرمشهر، دزفول، رامهرمز، شادگان، گتوند، لالی ماهشهر و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.