استاندار خراسان جنوبی: یادواره شهدا همزمان با هفته دفاع مقدس فرصتی ارزشمند برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و تقویت انسجام اجتماعی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، استاندار در یادواره شهدای روستای گوگچین گفت: برگزاری این یادواره همزمان با هفته دفاع مقدس فرصتی مغتنم برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان و تأکید بر تداوم مسیر شهدا در جامعه است.
هاشمی ضمن گرامیداشت یاد شهیدان فلک ژاپونی، محمد و مجتبی مرادی، مصطفی هنری، امیر، احمد و محمدعلی دلاکه و حسین مسروری افزود: حضور و مشارکت مردم، خانوادههای شهدا و خادمین فرهنگی در این مراسم، نشان دهنده پایبندی جامعه به ارزشهای دفاع مقدس و مکتب عاشورا است.
وی با اشاره به نقش فرهنگ ایثار و شهادت در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: هر جایی که فرهنگ ایثار و شهادت حاکم باشد، جامعه کمتر با تهدیدات و آسیبهای اجتماعی مواجه میشود و این یادوارهها نقش مهمی در تربیت نسل جدید و تقویت انسجام اجتماعی دارند.
استاندار همچنین به رشادتهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و شهدای ۱۲ روز جنگ تحمیلی اشاره کرد و افزود: دستاوردهای امروز کشور، امنیت پایدار و اقتدار نظام جمهوری اسلامی مرهون جانفشانی و ایثار شهدا و حمایت مردم است.
هاشمی بر ضرورت قدردانی از خانوادههای شهدا تأکید کرد و گفت: بزرگترین سرمایه ملت، فرزندان رشیدی هستند که برای دفاع از کیان جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند و ما موظفیم تا با خدمت صادقانه و تلاش برای مردم، قدردان این فداکاریها باشیم.
در پایان یادواره از خانوادههای شهدا قدردانی شد.