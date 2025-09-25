به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، استاندار بوشهر در این آیین با اشاره به اینکه امنیت و آرامش امروز کشور ثمره جانفشانی شهداست، گفت: مردم مقاوم ایران هرگز در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور از هیچ تلاش و مجاهدت دریغ نمی‌ورزند.

ارسلان زارع با تجلیل از مقام شامخ شهدای دوران دفاع مقدس و جنگ تحمیلی اخیر گفت: این گلزار شهدا یادآور ایثار و جانفشانی بزرگ مردانی است که با نثار خون خود استقلال و عزت کشور را تضمین کردند و امنیت به آرامش امروز امروز جامعه مرهون فداکاری این عزیزان است.

وی در ادامه بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهیدان تأکید کرد و افزود: هرگز نباید اجازه دهیم غبار فراموشی بر راه و آرمان شهیدان بنشیند و همه می‌دانیم که امنیت و آرامش امروز جامعه، ثمره جانفشانی کسانی است که با اخلاص، برای خدا و به فرمان خدا جان خود را در راه پاسداری از میهن و پرچم جمهوری اسلامی ایران فدا کردند.

استاندار بوشهر با اشاره به ایستادگی ملت بزرگ ایران تصریح کرد: امروز هم ایرانیان سرافراز و با غیرت، پرچم‌دار دفاع از استقلال، آرمان‌های انقلاب و میهن خود هستند و مردم مقاوم ایران هرگز در مسیر پیشرفت و آبادانی کشور از هیچ تلاش و مجاهدت دریغ نمی‌ورزند.

زارع بیان کرد: این اتحاد بزرگ ملت که به تعبیر رهبر معظم انقلاب مشت آهنین ملت ایران است مهم‌ترین مؤلفه بازدارندگی کشور در برابر هرگونه تهدید و تجاوز محسوب می‌شود.

وی ضمن آرزوی توفیق برای همگان در پیروی از راه شهیدان، گفت: خدمت صادقانه به مردم و تلاش برای رفع مشکلات جامعه، برترین جهاد روزگار ماست و مدیران باید با تمام توان در جهت جلب رضایت مردم بکوشند، چراکه رضایت مردم تضمین‌کننده این وحدت و اقتدار ملی است.

سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان هم در این آیین ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و قدردانی از حماسه‌آفرینی رزمندگان و شهدای گرانقدر گفت: مهمانی لاله‌ها امسال با عنوان هر مزار شهید یک قرار عاشقانه در سراسر استان بوشهر در حال برگزار است.