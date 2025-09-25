وزیر امور خارجه کشورمان در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با وزیر امور خارجه فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه دیدار کرد.

در این دیدار که متعاقب دیدار صورت‌گرفته بین مسعود پزشکیان و امانوئل مکرون، روسای جمهور دو کشور انجام شد، راجع به موضوع هسته‌ای ایران و ابتکار‌های دیپلماتیک جهت جلوگیری از بازگرداندن ناموجه قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت سازمان ملل گفت‌و‌گو شد.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری اسلامی ایران و امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، صبح چهارشنبه دوم مهر ۱۴۰۴ به وقت محلی و در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه اظهار امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور، زمینه‌های لازم برای گسترش روابط و همکاری‌های فیمابین فراهم شود.

پزشکیان در زمینه موضوع هسته‌ای تاکید کرد که ایران به هیچ‌وجه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست و آماده است در چارچوبی قابل قبول با طرف‌های اروپایی در بحث هسته‌ای خود گفت‌و‌گو کند.