به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ مراسم غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا به مناسبت هفته دفاع مقدس باحضور قشر‌های مختلف مردم ومسئولان درگلزار شهدای باغ رضوان ارومیه برگزارشد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه ارومیه در این مراسم گفت:امروز صراط مستقیم درتبعیت ازرهبری است وشهدا نیز درهمین مسیر گام برداشتند.

سرهنگ مهدی رضوی بااشاره به اینکه شهدا بر گردن ماحق دارند وامنیت امروز ما مرهون خون آنان است افزود:توطئه دشمنان قسم خورده نظام جمهوری اسلامی، تفرقه انداختن بین آحاد مردم است وبایددراین زمینه هوشیاری مردم بیشترشود.

وی افزود:آرمان‌های انقلاب بایدبه بهترین شکل برای نسل جوان بیان شود چراکه پیام خون شهدا بیشتر دراین مورد بیان شده است.

این مراسم بامداحی وگل افشانی مزارشهدا تداوم یافت.