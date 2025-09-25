به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این مراسم که با حضور جمعی از خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران و مسئولان شهرستان و فرماندهان نظامی و انتظامی برگزار شد، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد با اشاره به رشادت‌ها و ایثارگری‌های شهدا در هشت سال دفاع مقدس گفت: ایران اسلامی امروز مرهون رشادت‌ها و جان‌فشانی شهدای والامقام و صبر و استقامت خانواده معظم شهداست.

محمدصادق امیر عشایری افزود: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت لازمه بقای انقلاب است و عزت ایران اسلامی وامدار خون‌های مطهر و فداکاری عزیزانی است که در مقابل دشمن جانانه مقاومت کردند.

در ادامه این مراسم مسئولان به رسم پاسداشت مقام شهدا ضمن قرائت فاتحه ونثار شاخه گل مزار این شهیدان را غبار روبی و گلباران کردند.