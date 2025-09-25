با رضایت خانواده مقتول و تلاش مصلحین شورای حل اختلاف، قاتل زنجانی پس از دو سال حبس از قصاص نجات یافت و به آغوش خانواده بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان از رهایی قاتل از قصاص بعد از دو سال همزمان با آغاز ایام هفته دفاع مقدس خبر داد.

عباسی از گذشت اولیای دم از حق قصاص قاتل زندانی در ندامتگاه زنجان خبر داد و گفت: پس از تأیید حکم قصاص، با پیگیری و تلاش مستمر کارکنان شعبه چهارم اجرای احکام کیفری و مصلحین شورای حل اختلاف زنجان، در نهایت خانواده مقتول، رضایت خود را اعلام کردند و قاتل پس از ۲ سال از قصاص رهایی یافت.

وی با اشاره به اینکه دادسرای عمومی و انقلاب زنجان در میانگین کشوری دارای رتبه برتر و کمترین آمار پرونده معوق و یا مسن است، گفت: این امر مهم مرهون تلاش معاونین دادسرا، قضات و کارکنان است.

عباسی افزود: مجموعه دادسرای زنجان همچون گذشته در راستای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه تلاش می‌کند تا از بروز اطاله در دادرسی‌ها جلوگیری و در رسیدگی به پرونده‌ها نیز سرعت را پیوست دقت و کیفیت کند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان زنجان گفت: پیش از این نیز طی ماه مرداد سال جاری، محکوم به قصاص بعد از دو سال حبس با برگزاری پویش «به عشق حسین می بخشم» در زنجان آزاد شد.

وی خاطرنشان کرد: با این اقدام به همت خیرین، ریش سفیدان، مسئولان قضائی و پس از طی تشریفات قانونی، در نهایت خانواده مقتول در ماه صفر، با شرکت در پویش به عشق حسین می‌بخشم رضایت خود را اعلام کردند.

عباسی افزود: متهم دو سال قبل مرتکب جرم قتل شده بود، پس از تلاش‌های فراوان و جلب رضایت از خانواده مقتول، بعد از تحمل مدت زمان حبس از منظر جنبه عمومی جرم قتل، در این پرونده آزاد و به آغوش جامعه و خانواده بازگشت.