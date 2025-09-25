به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری کرمانشاه گفت: این تصمیم به دلیل قصور شورا در انجام وظایف قانونی و ناتوانی در تشکیل هیئت‌رئیسه اتخاذ شده است و برای تأیید نهایی به هیات مرکزی حل اختلاف کشور ارسال و پس از صدور رای این هیات، قطعی خواهد شد.

سلیم ساسانی با اشاره به گزارش فرماندار کرمانشاه گفت: متأسفانه شورای شهر کرمانشاه طی ماه‌های اخیر موفق به تشکیل هیئت‌رئیسه نشده و در انجام وظایف قانونی خود قصور داشته است که این کوتاهی‌ها موجب نارضایتی عمومی و اعتراض مردم در خصوص بی‌توجهی شورا به امور شهر شده است.

وی افزود: در جلسه امروز، چند تن از اعضای شورا نیز حضور یافته و توضیحات و دفاعیات خود را مطرح کردند، اما پس از بحث و بررسی‌های مفصل، جمع‌بندی هیئت حل اختلاف این بود که بر اساس قانون شوراها، شورای اسلامی شهر کرمانشاه منحل اعلام شود.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری خاطرنشان کرد: رأی صادره حداکثر تا شنبه به تهران ارسال می‌شود و انتظار می‌رود با توجه به جایگاه کرمانشاه به عنوان کلان‌شهر، در نخستین جلسه هیئت مرکزی حل اختلاف کشور در دستور کار قرار گیرد.

وی با تأکید بر اینکه این تصمیم هیچ‌گونه خللی در روند برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در سال آینده ایجاد نخواهد کرد اظهار داشت: بحث انتخابات و بحث انحلال شورای فعلی دو موضوع کاملاً مجزا هستند و انتخابات طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده در اردیبهشت‌ماه سال آینده برگزار خواهد شد.