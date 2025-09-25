پخش زنده
نخستین یادواره شهدای «صدر اسلام تا امروز» به همت نوجوانان و جوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری (هیئت ثامنالائمه) در حسینیه بزرگ زارچ برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، به مناسبت هفته دفاع مقدس، نخستین یادواره شهدای «صدر اسلام تا امروز» به همت نوجوانان و جوانان پایگاه مقاومت بسیج شهید مطهری (هیئت ثامنالائمه)، با حضور خانوادههای معظم شهدا، مسئولان و قشرهای مختلف مردم در حسینیه بزرگ زارچ برگزار شد.
حجت الاسلام سید محمدکاظم مدرسی امام جمعه بخش مرکزی یزد، در سخنرانی این مراسم با استناد به آیات قرآن کریم، بر ضرورت اقتدار همهجانبه جامعه اسلامی تأکید کرد و گفت: نظام دینی باید در تمامی عرصهها آنچنان تقویت شود که دشمنان از قدرت آن بهراسند.
وی افزود: قدرت جامعه اسلامی محدود به بعد نظامی نیست و باید در ابعاد علمی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز توسعه یابد. به گفته وی، اقتدار جمهوری اسلامی ایران موجب عقبنشینی دشمنان شده است.
حجت الاسلام مدرسی همچنین «نوک قلم دانشمندان، گامهای رزمندگان و صدای چرخ تولیدکنندگان» را سه عامل اثرگذار در تعالی جامعه اسلامی دانست و بر حفظ وحدت، دشمنشناسی و جهاد تبیین بهعنوان وظایف امروز جامعه تأکید کرد.
امام جمعه بخش مرکزی یزد در پایان تصریح کرد: راه انقلاب اسلامی جدا از قرآن و سنت نیست و ملت ایران با اتکا به آموزههای وحیانی و خون شهدا، هر توطئه ی دشمن را خنثی خواهد کرد.
گفتنی است خاطرهگویی دفاع مقدس توسط سردار فرهنگدوست، اجرای سرود و برپایی نمایشگاه آثار شهدا از دیگر بخشهای این یادواره بود.