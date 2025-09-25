چهارمین روز هفته دفاعمقدس با غبارروبی گلزار شهدا
به مناسب گرامی داشت هفته دفاع مقدس، غبار روبی و گل افشانی گلزار شهداء شهر یاسوج با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استاندر مراسمی که به مناسب هفته دفاع مقدس همچنین یکمین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله در گلزار شهدای یاسوج برگزار شد گفت: دفاع مقدس ما با بیش از ۲۴ کشور دنیا ما در حال جنگ بودیم و ما در آن ۸ سال پر افتخار از خاک ایران دفاع کردیم.
احمد بهرامی افزود: انتظار است که در مناسبهای این چنین، هر ساله باشکوهتر از سال قبل برگزار شود و برای نسلهای آینده راه ایثار و شهادت را تدوین کرد.
وی ادامه داد: شهدا رفتند که ما در آرامش باشیم و طمع شیرین امنیت را بچشم و امنیت امروز را مدیون شهدا و فرزندان بروند این مرز و بوم در نیروهای مسلح هستیم.