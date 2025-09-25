فردی که با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، اقدام به کلاهبرداری در معاملات خرید احشام از روستاییان استان می‌کرد، شناسایی و دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رییس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات انتظامی همدان گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر وقوع کلاهبرداری با استفاده از رسید‌های جعلی بانکی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ محمدباقر زارعی افزود: این فرد با سوء استفاده از اعتماد شهروندان، بیشتر در معاملات خرید احشام در روستا‌های استان اقدام به ارائه رسید‌های جعلی کرده و به این شیوه مبالغ قابل توجهی از مردم کلاهبرداری می‌کرد.

او افزود: متهم با تلاش مأموران پلیس فتا و همکاری عوامل انتظامی روز گذشته شناسایی و دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شد.

سرهنگ زارعی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشابه یا در صورتی که توسط این فرد مورد کلاهبرداری قرار گرفتند به پلیس فتا استان همدان مراجعه و موضوع را گزارش کنند.