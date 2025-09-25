پخش زنده
تولیدکنندگان داخلی میگویند: صفر تا صد ماشین آلات لیزر صنعتی را با توجه به نیاز مشتری طراحی میکنند و در حال افزایش عمق ساخت داخل قطعات آن هستند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا وسیما، تولیدکنندگان داخلی ماشین آلات لیزر صنعتی توانسته اند به صورت کامل طراحی این ماشین آلات را انجام دهند و در تلاش برای افزایش عمق ساخت داخل قطعات این دستگاهها هستند.
این تجهیزات در پنجمین نمایشگاه ماشین آلات صنعتی و دومین نمایشگاه ابزار و صنعت در محل نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته است.