هدف از برگزاری نمایشگاه «ایران برای ایران»، پاسداشت فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی و معرفی جلوه‌های خلاقانه هنر و محصولات ایرانی است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، در نمایشگاه «ایران برای ایران» ، آثار متنوعی با محوریت شاخصه‌های ملی و فرهنگی کشور ، از جمله نقشه و پرچم ایران، شخصیت‌ها و اسطوره‌های ملی، آثار تاریخی و معماری ایرانی، طبیعت شاخص کشور و نماد‌های فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی همچون نقوش سنتی، خوشنویسی، آیین‌ها و تنوع اقوام به نمایش گذاشته شده است .

دسته‌بندی آثار و محصولات ارائه‌شده در این نمایشگاه نیز گستره‌ای متنوع را دربرمی‌گیرد که شامل صنایع دستی و زیورآلات، پوشاک و مد ایرانی، نوشت‌افزار، بازی و اسباب‌بازی، کتاب و نشر، دکوراسیون و لوازم منزل و همچنین محصولات دیجیتال و نوآورانه است.

نمایشگاه «ایران برای ایران» فرصتی ارزشمند برای آشنایی با خلاقیت‌های هنرمندان و تولیدکنندگان ایرانی و بازخوانی ظرفیت‌های هویت فرهنگی کشور به شمار می‌رود.

نمایشگاه «ایران برای ایران» با حضور سردار «علی اصغر محسن شیخی» جانشین مدیرعامل موزه، «مصطفی اکبرپور» مدیرعامل شرکت یاس نوین پارسه، و جمعی از معاونین موزه و با نمایش آثار برگزیده پویش ملی ایران برای ایران در محل پل پیروزی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز به کار کرده است ، تا تاریخ ۵ مهرماه از ساعت ۸:۳۰ تا ۲۲ میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.