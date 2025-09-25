افتتاح ۴ طرح بسیج همزمان با چهارمین روز هفته دفاع مقدس
۴ طرح عمرانی و اشتغالزایی در چهارمین روز هفته دفاع مقدس در بیرجند افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، فرمانده سپاه انصار الرضای استان در آئین افتتاح این طرحها گفت: این طرحها شامل کارگاه اقتصاد مقاومتی حوله بافی، کارگاه تولید سیسمونی، آسفالت راه بین مزارع روستای شهاباد و حوزه مقاومت بسیج خواهران حضرت نرجس (س) است.
سردار مهدوی افزود: طرحهایی که افتتاح میشود و خدماتی که ارائه میشود به برکت ۸ سال دفاع مقدس است و این پیشرفتها به برکت انسجام ملی، وحدت، هوشیاری و در صحنه بودن مردم بوده است.
وی با اشاره به اینکه در طول ۴۰ سال گذشته دولتها و ملت دست به دست هم دادند تا کشور رو به پیشرفت و آبادانی حرکت کند، گفت: هنوز اقدامات زیادی باید در جهت خدمت به مردم استان انجام دهیم.
فرمانده سپاه انصار الرضای استان مقاومت و ایستادگی ملت در برابر استکبار جهانی را باعث امنیت در کشور دانست و گفت: اگر جوانان این سرزمین در ۸ سال دفاع مقدس ایستادگی نمیکردند امروز شرایط ما هم مثل شرایط کشور سوریه و غزه بود.
سردار مهدوی افزود: ملت ما باید قدر امنیتی که حاصل سالهای دفاع مقدس است را بدانند و مسئولان اجرایی بسیجی وار به مردم و کشور خدمات رسانی کنند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان هم با بیان این که آسفالت روستایی در اولویت پروژهها قرار دارد که با مشارکت مردم در حال اجراست گفت: از سال گذشته تامین قیر برای آسفالت توسط بسیج انجام میشود و ۱۲۵ هزار متر مربع پروژه آسفالت در هفته دفاع مقدس افتتاح شده که بیش از ۳۱ میلیارد تومان هزینه اجرایی داشته است.
هنری افزود: در یک سال گذشته بیش از ۵۵۰ هزار متر مربع کار اجرایی در حوزه آسفالت و بین مزارع جاده روستایی و گلزار شهدا در روستاها انجام شده است.
وی گفت: در حال حاضر ۴۰۰۰ تن آسفالت دریافت شده و اجرا میشود که تا پایان سال حجم قابل توجهی در طرحهای آسفالت روستاها اجرا خواهد شد.
مسئول سازمان بسیج سازندگی استان با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس ۲۸ پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۵۴ میلیارد تومان در استان آماده افتتاح است افزود: همچنین با افتتاح ۳۴۱ کارگاه اشتغال خرد خانگی در شهرستانهای مختلف استان زمینه اشتغال بیش از ۴۵۰ نفر فراهم میشود.