به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری‌شکیب گفت: آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

او افزود: طی ساعاتی از بعدازظهر جمعه و همچنین روز شنبه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط استان رخ خواهد داد و در بعدازظهر جمعه نیز افزایش ابر در مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.

مسئول پیش بینی هواشناسی استان همدان ادامه داد: از نظر دمایی، از فردا روند افزایشی دما‌های کمینه در استان آغاز می‌شود و طی روز‌های آینده شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجه‌ای دما‌های شبانه در بیشتر مناطق استان خواهیم بود.

باقری شکیب درباره وضعیت دمای استان در شبانه روز گذشته، تصریح کرد: در روز گذشته بیشینه دمای استان از ایستگاه اسدآباد با ۲۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و کمینه دما صبح امروز در بهار با ۳ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

همچنین در ۲۴ ساعت گذشته دمای شهر همدان بین ۲۴ تا ۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.