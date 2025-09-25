پخش زنده
مسئول پیشبینی هواشناسی استان همدان از افزایش تدریجی دمای شبانه و وقوع وزش بادهای نسبتاً شدید در برخی نقاط استان طی روزهای پایانی هفته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب گفت: آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتاً صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر وزش ملایم باد پیشبینی میشود.
او افزود: طی ساعاتی از بعدازظهر جمعه و همچنین روز شنبه، وزش باد نسبتاً شدید در برخی نقاط استان رخ خواهد داد و در بعدازظهر جمعه نیز افزایش ابر در مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست.
مسئول پیش بینی هواشناسی استان همدان ادامه داد: از نظر دمایی، از فردا روند افزایشی دماهای کمینه در استان آغاز میشود و طی روزهای آینده شاهد افزایش ۲ تا ۳ درجهای دماهای شبانه در بیشتر مناطق استان خواهیم بود.
باقری شکیب درباره وضعیت دمای استان در شبانه روز گذشته، تصریح کرد: در روز گذشته بیشینه دمای استان از ایستگاه اسدآباد با ۲۹ درجه سانتیگراد ثبت شد و کمینه دما صبح امروز در بهار با ۳ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
همچنین در ۲۴ ساعت گذشته دمای شهر همدان بین ۲۴ تا ۵ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.