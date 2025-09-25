به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشنویه با اشاره به کاهش تولید سیب در این شهرستان گفت: پیش بینی می‌شود که امسال ۱۲۵ هزار تن سیب از باغ‌های این شهرستان برداشت شود که به دلیل شرایط اب و هوایی در مقایسه با پارسال ۲۵ درصد کاهش نشان می‌دهد.

عبدالخالق جوانمرد افزود: سطح زیر کشت باغ‌های شهرستان اشنویه اعم از هسته دار و دانه دار ۱۴ هزار هکتار است که حدود هشت هزارو ۸۰۰ هکتار به باغ سیب اختصاص دارد.

جوانمرد، با بیان اینکه قسمت عمده تولید سیب اشنویه، علاوه بر مصرف داخلی به سایر کشور‌ها صادر می‌شود، اظهارکرد: شرایط ویژه آب و هوایی، اشنویه را به یکی از قطب‌های مهم باغداری آذربایجان‌غربی تبدیل کرده است بطوریکه علاوه بر محصول با کیفیت سیب این شهرستان، محصول گیلاس آن نیز در داخل و خارج از کشور مشتریان فراوانی دارد.