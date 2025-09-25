به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان گفت: با هدف ارتقای توان عملیاتی در مدیریت حوادث و پوشش مراسم‌های پرجمعیت، از ابتدای مهرماه دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس عملیاتی و یک دستگاه اتوبوس‌آمبولانس پشتیبان در چرخه امدادی اورژانس استان قرار گرفتند.

دکتر علیرضا زمانپور ادامه داد: اتوبوس‌آمبولانس با تجهیزات کامل احیا، سامانه‌های پایش علائم حیاتی، برانکارد‌های متعدد و دارو‌های ضروری می‌تواند در شرایط بحران، جایگزین یک بخش بیمارستانی موقت در محل حادثه باشد.

وی ادامه داد: با ورود این سه دستگاه به چرخه عملیاتی، اورژانس استان اصفهان آمادگی بیشتری برای پوشش حوادث ویژه و مدیریت بحران‌ها پیدا کرده است.