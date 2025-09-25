پخش زنده
همزمان با هفته دفاع مقدس،نخستین زمین پینتبال سپاه در بردسکن افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده سپاه بردسکن گفت: این طرح با هدف ارتقای نشاط اجتماعی، تقویت آمادگی جسمانی و جذب جوانان به فعالیتهای سالم و هیجانانگیز اجرا شده است.
سرهنگ علیرضا جنیدی افزود: برای ساخت و تجهیز این مجموعه ورزشی با مساحت ۲ هزار متر مربع، یک میلیارد و ۲۵۵ میلیون تومان هزینه شده است.
وی گفت: زمین پینتبال سپاه بردسکن با رویکردی تربیتی و نظامی، بستری مناسب برای تقویت روحیه تیمی، هیجان و آمادگی جسمانی جوانان فراهم کرده است و گامی مؤثر در مسیر توسعه ورزشهای رزمی و گروهی در منطقه به شمار میرود.