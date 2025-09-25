همزمان با بازگشایی مدارس، طرح مهر اصفهان با رصد لحظه‌ای ۶۰ گلوگاه ترافیکی و توصیه‌های ایمنی پلیس راهور، راه و فتا اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان، از فعالیت قرارگاه عملیاتی ستاد مهر با هدف کاهش تنش‌های ترافیکی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: این ستاد با همکاری پلیس راهور و دیگرنهاد‌های مسوول، اقدامات گسترده‌ای را از مرداد آغاز کرده است.

سعید ساکت به مهم‌ترین اقدامات این ستاد اشاره کرد و افزود: هم اکنون ۶۰ گلوگاه ترافیکی در شهر شناسایی شده و به طور لحظه‌ای به همت مرکز فرماندهی رصد می‌شود.

وی ادامه داد: نظارت ویژه بر ترافیک در ساعت‌های ۷ تا ۹ صبح و ۱۲ تا ۱۴ ظهر برای مدیریت بهینه تردد‌ها اجرا می‌شود، همچنین برای نخستین بار، آمار دقیقی از رفتار ترافیکی شهر، شامل تخلفات، تعداد تردد‌ها و وضعیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی به طور روزانه منتشر خواهد شد.

سعید ساکت در خصوص تأثیر شناورسازی ساعت‌های کاری نیز افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای طرح شناورسازی، حجم سفر‌های صبحگاهی در ساعت‌های اوج از ۷۰۰ هزار به کمتر از ۵۰۰ هزار سفر کاهش داده و بار ترافیک را توزیع کرده است.

وی ادامه داد: شهروندان می‌توانند هرگونه چالش ترافیکی را از طریق سامانه ۱۳۷ به این ستاد اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

رئیس پلیس راهور استان نیز با اشاره به ایجاد گلوگاه‌های ترافیکی خودرو‌های شخصی در اطراف مدارس، از والدین خواست تا خودروی خود را در محلی مناسب پارک کرده و از توقف دوبل بپرهیزند.

سرهنگ زارع همچنین بر آموزش نحوه صحیح عبور از خیابان به فرزندان و استفاده نکردن از تلفن همراه هنگام پیاده‌روی تأکید کرد.

رئیس پلیس فتا اصفهان، نیز به خانواده‌ها و معلمان هشدار داد: که از نصب نسخه‌های غیررسمی برنامه «شاد» خودداری کنند.

سرهنگ نعمت‌الله طاهرپور ادامه داد: والدین باید بر فعالیت فرزندان خود در فضای مجازی نظارت داشته باشند و از بارگذاری اطلاعات شخصی و کلیک بر روی لینک‌های ناشناس در گروه‌های درسی جلوگیری کنند.