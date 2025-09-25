به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: پرونده موسسه پزشکی غیرمجاز به دلیل نداشتن پروانه کار و به‌کارگیری افراد فاقد صلاحیت در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی مرکز استان بررسی شد.

سید حمزه لقمانی، افزود: شعبه پس از بررسی پرونده، اتهام را محرز دانست و بر اساس مصوبه سران قوا، متخلف علاوه بر جزای نقدی، توبیخ و درج در پرونده پزشکی، به تعطیلی موسسه غیرمجاز محکوم شد.

به گفته لقمانی، این پرونده پس از گزارش بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی درباره فعالیت غیرمجاز این موسسه در یاسوج، برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بو

د.