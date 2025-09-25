آیین اختتامیه اردوی فرهنگی، تربیتی و آموزشی دختران طرح یاس با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی در شازند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ آیین اختتامیه اردوی فرهنگی، تربیتی و آموزشی دختران طرح یاس با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی و با هدف تجلیل از برگزیدگان این دوره، در شهرستان شازند برگزار شد.

پنجمین نشست کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی، سلامت، زنان و خانواده شهرستان آشتیان با هدف ارائه گزارش روند اجرای حمایت‌های تغذیه‌ای کودکان زیر پنج سال، بررسی وضعیت اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن و راهکار‌های پاکسازی مناطق آلوده برگزار شد.