به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ آزاده خلبان امیرسرتیپ حاج محمد علی اعظمی در این آیین با بیان اینکه دشمنان ما فهمیده‌اند که شیعه ذلت پذیر نیست و زیر بار ظلم نمی‌رود؛ گفت: ما ۴۷ سال است که در برابر دشمنان ایستادگی و مقاومت کرده‌ایم و به دشمن نشان دادیم که قدرتمند هستیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه هسته ایران بهانه‌ای بیش نیست و دشمنان به دنبال تسلیم شدن و تضعیف بنیه دفاعی و نظامی ما هستند؛ افزود: امروز دشمن کمربه نابودی ما بسته است و ما باید با اتحاد و انسجام دست به دست هم دهیم و با تلاش وکوشش مضاعف کشور را بسازیم.

در پایان این مراسم از مادر شهید صفرعلی اعظمی تنها مادر در قید حیات شهدای روستای نیوان نار گلپایگان تقدیر شد.