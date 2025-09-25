به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دفاع مقدس و بمنظور گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والا مقام آیین میهمانی لاله هابا حضور مسئولان، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز در گلزار مطهر شهدای تکاب برگزار شد.

در این آیین حاضران با نثار فاتحه و شاخه گل یاد شهدا را گرامی داشته و مزار مطهرشان را عطر افشانی و غبار روبی کردند.

همچنین آیین میهمانی لاله‌ها با حضور بخشدار، اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جانبازان و آزادگان عزیز در گلزار مطهر شهدای تخت سلیمان برگزار شد.

در این آیین حاضران با نثار فاتحه و شاخه گل یاد شهدا را گرامی داشته و مزار مطهرشان را عطر افشانی و غبار روبی کردند.