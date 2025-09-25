به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم،‌ فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو در قم، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار عوامل کلانتری ۱۹ توحید قرار گرفت.

سرهنگ غلامرضا براتی افزود: ماموران با بررسی‌های تخصصی و انجام اقدامات پلیسی، یک مالخر و ۳ نفر سارق را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی در عملیات جداگانه دستگیر کردند.

وی گفت: با انجام بازسازی صحنه‌های سرقت، متهمان به ارتکاب ۱۲ فقره سرقت داخل خودرو در سطح استان قم، ۴ فقره سرقت موتورسیکلت، یک فقره سرقت دوچرخه و یک فقره سرقت تلفن همراه اعتراف کردند.









