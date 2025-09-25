پخش زنده
ساخت دو پایگاه اورژانس در شهرهای ابریشم و اشترجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ شاهین شیرانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه ساخت این پایگاهها با پیگیری نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی و با همکاری خیران و شهرداریهای شهر ابریشم و اشترجان آغاز شده است، گفت: همچنین با همکاری خیران شهر ابریشم و دانشگاه علوم پزشکی یک دستگاه آمبولانس به ارزش ۹ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان خریداری شده است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: با پیگیریهای انجام شده در یک سال گذشته تا کنون ۲ پایگاه اورژانس ۱۱۵ در شهرهای قهدریجان و طاد به بهربرداری رسیده است.
رمضان رحیمی افزود: در سه ماه گذشته تا کنون هم ساخت سه پایگاه اورژانس در شهرهای کلیشاد و سودرجان، ابریشم و اشترجان آغاز شده است که دو پایگاه کلیشاد و سودرجان و شهر ابریشم تا دهه فجر افتتاح میشود.
وی گفت: با افتتاح این پایگاهها تعداد پایگاههای اورژانس این شهرستان به ۸ پایگاه میرسد.