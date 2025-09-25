پخش زنده
سرپرست برنامه مطالعات باستانشناسی محوطه تاریخی امام مرشد گفت: این محوطه تاریخی واقع در شهرستان فاروج استان خراسان شمالی ، ظرفیت تبدیل شدن به یک سایت موزه ملی را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، میثم لباف خانیکی از شناسایی و تعیین عرصه یکی از وسیعترین استقرارگاههای اشکانی ـ ساسانی در شمال شرق کشور خبر داد و تأکید کرد: این محوطه تاریخی با وسعتی بیش از ۵۰ هکتار، ظرفیت تبدیل شدن به یک سایتموزه ملی را دارد.
سرپرست برنامه مطالعات باستانشناسی محوطه تاریخی امام مرشد افزود : در جریان بررسیهای باستانشناسی هیأت اعزامی از دانشگاه تورین ایتالیا در سال ۱۳۵۵، یکی از محوطههای شاخص دره اترک به عنوان وسیعترین سکونتگاه اشکانی ـ ساسانی شناسایی شد. یافتههایی که در سال ۱۳۹۸ طی بررسیهای میدانی جدید در محدوده شهرستان فاروج تحت سرپرستی اینجانب انجام شد، این نتایج را بهطور کامل تأیید کرد.
وی گفت : محوطه امام مرشد، مجموعهای از تپههای خرد و کلان را دربرمیگیرد و بر اساس شواهد سطحی از جمله پراکندگی قطعات سفال، وسعت آن بیش از ۵۰ هکتار برآورد میشود. به منظور تعیین عرصه دقیق و پیشنهاد حریم حفاظتی، عملیات گمانهزنی باستانشناسی با مجوز پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری کشور آغاز شد.
لباف خانیکی افزود : در این طرح، ۱۶ گمانه باستانشناسی در پیرامون محوطه حفر شد که در برخی موارد کاوشها تا عمق سه متر و دسترسی به خاک بکر ادامه یافت. نتایج این کاوشها نشان داد نخستین لایههای استقراری این محوطه به دوره اشکانی تعلق دارد و تداوم استقرار در برخی نقاط تا دوره سلجوقی مشاهده میشود.
وی با اشاره به کشف سفالهای کلینکی بهعنوان شاخصه فرهنگ سفالگری دوره اشکانی و همچنین قطعات سفالینههای لعابدار مزین به نقوش کنده زیرلعاب، لعاب پاشیده، فیروزهای و نقاشی زیرلعاب، گفت : این یافتهها نشانگر تنوع و پویایی فرهنگی محوطه در ادوار مختلف تاریخی است. گمانههای حاوی لایههای فرهنگی علاوه بر ترسیم محدوده عرصه، مسیر مطالعات گستردهتر و کاوشهای آینده را روشن میکند.
سرپرست هیأت باستانشناسی تأکید کرد: با توجه به برگزاری آیینهای مذهبی محرم و مراسم کشتی با چوخه در این محوطه تاریخی، تبدیل بخشی از امام مرشد به یک سایتموزه باستانشناسی ، میتواند علاوه بر ارتقای آگاهی عمومی از هویت تاریخی ـ ملی، زمینهساز توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی منطقه نیز باشد.