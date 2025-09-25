پخش زنده
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه با حمله به بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به خاطر نحوه برخورد با فلسطینیها، اعلام کرد که جنگ غیرنظامیان در غزه را میکشد، حماس را نابود نمیکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از آناتولی، مکرون به شدت از کابینه نتانیاهو، به دلیل نحوه برخوردش با جنگ غزه انتقاد کرد و گفت که سرنوشت غیرنظامیان و اسرا نباید به دست کسانی سپرده شود که آزادی اسرا برایشان اولویت ندارد.
مکرون در مصاحبهای با شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ گفت: اولویت اول نتانیاهو آزادی گروگانها (اسرا) نیست، در غیر این صورت او آخرین حمله به شهر غزه را آغاز نمیکرد و به مذاکرهکنندگان در قطر نیز حمله نمیکرد.
مکرون تاکید کرد که جنگ تمام عیار غیرنظامیان را میکشد، حماس را نابود نمیکند و با وجود حملات مکرر اسرائیل، این گروه فلسطینی همچنان قادر به جنگیدن است.
او درخواست فرانسه برای آتشبس در غزه را تکرار و عنوان کرد که به رسمیت شناختن یک کشور فلسطینی با هدف احیای روند صلح است.
رئیس جمهور فرانسه همچنین از آمریکا که به اعتقاد او تنها کشور دارای ابزارهای بسیار مشخص برای اعمال فشار است، خواست تا رژیم صهیونیستی را به تغییر مسیر وادار کند. وی بیان کرد که در صورت عدم موفقیت در این امر، کشورهای اتحادیه اروپا باید تحریمها را در نظر بگیرند.
مکرون هشدار داد که هرگونه اقدام اسرائیل برای الحاق کرانه باختری اشغالی، عبور از «خط قرمز» فرانسه خواهد بود و بستن کنسولگری فرانسه در قدس «اشتباهی بزرگ» خواهد بود.