به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، غلامرضا نوری قزلجه، پنجشنبه ۳ مهر در همایش سرمایه گذاری برای تولید فعالان حوزه کشاورزی شهرستان کبودرآهنگ، گفت: باید با شرایط اقلیمی و خشکسالی، غذا را تولید کنیم، زیرا آینده فرزندان و نسل بعدی از این خاک‌ها تامین می‌شود.

قزلجه با اشاره به ابلاغیه‌های شورای آرد و نان استانداری، از تامین و توزیع آرد در شهرستان‌ها خبر داد و تصریح کرد: در شش ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۱.۵ درصد نهاده بیشتری در کشور توزیع شده است.

او تاکید کرد: نهاده‌های دامی در کشور وجود دارد و جایی برای ذخایر بیشتر نهاده دامی در انبار‌ها نداریم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه احداث گلخانه به طور متوسط تولید محصول را شش برابر افزایش و مصرف آب را شش برابر کاهش می‌دهد، بر اهمیت الگوی کشت به عنوان چاره کار تاکید کرد و از کشاورزان خواست تا مصوبات وزارت جهاد کشاورزی را در این زمینه رعایت کنند.

نوری قزلجه در پایان، با اشاره به رشد مثبت بخش کشاورزی از منفی ۲.۴ دهم به ۳.۲ دهم در سال گذشته، مطرح کرد: تمام سیاست‌گذاری‌های وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از کشاورز و کشاورزی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان گفت: با وجود اینکه تنها ۱۵ درصد از ۱۶۰ هزار هکتار اراضی زراعی شهرستان کبودراهنگ آبی و ۸۵ درصد آن دیم است، این شهرستان، جایگاه خوبی در تولید گندم کشور دارد.

رضا بهراملو در این همایش، اظهار کرد: حذف کامل اراضی آیش و جایگزینی آن با کشت محصولات تناوبی شامل گیاهان دارویی، دانه‌های روغنی و گیاهان علوفه‌ای از طریق کشت قراردادی، از مهمترین برنامه‌های سازمان جهاد کشاورزی است.

بهراملو تصریح کرد: برنامه‌محوری اصل کلیدی در این سازمان است و در همین راستا، نقشه راه ۴۰ ساله تولیدات کشاورزی استان تدوین و کتاب آن به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.

او با اشاره به رفع کامل تداخلات اراضی کشاورزی استان که همدان را در کشور پیشتاز کرده است، گفت: پس از اجرای این طرح، مساحت کل اراضی زراعی استان یک میلیون و ۱۴۵ هزار هکتار تعیین شد.