به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر بنیاد مسکن نهاوند با اشاره به اینکه از ۲۴ هزارو ۶۵۰ مسکن روستایی شهرستان تاکنون ۲۲ هزارو ۵۰۰ واحد مسکونی مقاوم‌سازی شده است که در این زمینه نهاوند دارای رتبه نخست در کشور است، افزود: سال ۱۴۰۷ قرار بر برگزاری جشن مقاوم‌سازی صددرصد واحد‌های مسکونی روستایی در شهرستان بود که با شرایط فعلی و مصوبه هیأت وزیران برای شاخص مقاوم‌سازی از سهمیه هزارو ۲۵۰ مورد اعلام شده تاکنون ۸۵۰ سهمیه تخصیص پیدا کرده که ۵۴۶ نفر به بانک معرفی شده و تاکنون ۲۲۰ قرارداد منعقد شده است.

علی جلالوند با بیان اینکه ۲۸۰۰ واحد مسکونی روستایی غیرمقاوم در این شهرستان وجود دارد، گفت: در شهرستان نهاوند به ۵۰۰۰ واحد مسکن روستایی نیاز داریم.

وی با بیان اینکه در شهرستان ۲ هزارو ۸۰۰ واحد غیرمقاوم وجود دارد و دو هزارو ۲۰۰ خانوار روستایی هم مسکن ندارند و بصورت چند خانواری زندگی می‌کنند و در مجموع به ۵ هزار واحد مسکن روستایی نیاز داریم، بیان کرد: با تلاش مسئولان و همکاران بنیاد مسکن نهاوند این شهرستان در زمینه مقاوم‌سازی و بهسازی واحد‌های مسکن روستایی دارای رتبه بالایی در سطح کشور است.

مدیر بنیاد مسکن نهاوند بر لزوم همکاری بانک‌ها تأکید کرد و گفت: تا پایان مهر ۵۰ درصد سهمیه و تا پایان پائیز هم به‌صورت کلی جذب سهمیه باید انجام شود.

وی در ادامه در خصوص وضعیت مسکن ملی شهرستان هم، افزود: مسکن ملی شهر فیروزان از ۱۱۷ معرفی شده به بانک در قالب ۳۶ بلوک سه نفره به مردم واگذار شده و ۶۵ نفر هم پایان کار گرفته‌اند.

جلالوند بیان کرد: پروژه ۲۷۶ واحدی شهر برزول در ۹۲ بلوک توسط بنیاد مسکن ساماندهی می‌شود که در فاز اول ۳۰ واحد برای مسکن محرومان است که تجهیز کارگاه شده و کار در حال انجام است.

به گفته وی، پروژه ۲۵۸ واحدی شهر گیان هم در قالب ۸۶ قطعه که اجرای فنداسیون شده در حال ساماندهی است که با رفع موانع قضائی در اختیار جامعه هدف از جمله جوانی جمعیت، اقشارکم درآمد و ... قرار خواهد گرفت.

مدیر بنیاد مسکن نهاوند درباره طرح نهضت ملی مسکن در شهر نهاوند هم اظهار کرد: شهرک ۲۳ هکتاری امیرکبیر در قالب ۴۳۰ قطعه برای متقاضیان نهضت ملی واگذار شده که ۸۰۲ نفر شناسایی و ۵۰ نفر انصراف و به ۷۵۲ نفر قطعه واگذار و قرارداد به بانک‌های عامل معرفی شده است.

وی ادامه داد: از این تعداد ۳۰ پروانه ساخت، ۱۵۳ پیش پروانه و هفت گروه شروع به ساخت کردند و ۱۵ قرارداد با بانک تجارت منعقد شده و باقی در حال انجام است.

جلالوند تاکید کرد: پروژه ۲۷۴ واحدی شهرک شهید حیدری نهاوند نیز در دو فاز در حال اجراست که ۱۳۵ نفر اول مهر برای انتخاب واحد دعوت و مابقی هم با تکمیل وجه دعوت به تحویل واحد می‌شوند و یک بلوک ۱۵ واحدی هم در پروژه ۴۵ واحدی شهرک شهید حیدری تا پایان مهر از متقاضیان برای انتخاب واحد دعوت می‌کند.