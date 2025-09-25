به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو کوستا با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: امروز گفت وگویی مفصل با رئیس‌جمهور ایران، آقای پزشکیان داشتم.

وی با تکرار ادعا‌های سیاسی درباره برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان و دخالت ادعایی ایران در جنگ اوکراین افزود: توافق کردیم که ادامه گفت‌و‌گو برای رسیدگی و حل این مسائل ضروری است.

مقام اروپایی بدون اشاره به اینکه کدام طرف مقصر وضعیت کنونی برجام است، اضافه کرد: با توجه به گفت‌و‌گو‌های جاری درباره پرونده هسته‌ای در نیویورک، از رئیس‌جمهور پزشکیان خواستم حتی در این مقطع دیرهنگام نیز گام‌های ملموسی در جهت همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بردارد.

پزشکیان نیز در این دیدار، با بیان اینکه ایران هرگز خواهان هیچ جنگ و درگیری نیست، گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط سازنده و صمیمی است و برای این منظور آماده گفت‌و‌گو و تفاهم برای رفع مشکلات، موانع و دغدغه‌ها با هدف جلوگیری از دامن زدن به اختلافات است.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران قاطعانه اعلام کرده و می‌کند که هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست، تصریح کرد: آماده همکاری برای شفاف‌سازی در این زمینه و اثبات غلط بودن فضاسازی‌ها در این رابطه هستیم. مسئول وضعیت فعلی کسانی هستند که تعهدات خود را نقض و از توافق برجام خارج شدند.

رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین با اشاره به اینکه موضع من از همان دوران رقابت‌های انتخاباتی وفاق ملی در داخل ایران و تقویت روابط با دنیا بود، اظهار کرد: ما به دنبال ارتقای سطح روابط با همه کشور‌های دنیا از جمله کشور‌های اروپایی بر اساس منافع و احترام متقابل بوده و هستیم، اما رژیم صهیونیستی از همان نخستین روز آغاز به کار دولت بنده، در این مسیر اختلال‌آفرینی کرد و این رویه همچنان ادامه دارد.

مسعود پزشکیان و آنتونیو کوستا رئیس شورای اتحادیه اروپا بعد از ظهر چهارشنبه ۲ مهر ۱۴۰۴ (به وقت نیویورک)، در ادامه برنامه‌های سفر رئیس جمهور اسلامی ایران به نیویورک، با یکدیگر دیدار کردند.