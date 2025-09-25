پخش زنده
مسابقه سراسری حفظ سوره مبارک فتح با عنوان فتحالمبین، نهم آبان در کرمان سراسری برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان، مدیر مسئول فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) کرمان ، گفت: پویش مسابقه حفظ سوره فتح با هدف اجرای فرمان مقام معظم رهبری مدظلهالعالی مبنی بر قرائت حداکثری سوره فتح برای پیروزی جبهه اسلام و مقاومت در مقابل استکبار و در راس آنها، آمریکا و اسرائیل برگزار میشود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدهادی قهاری افزود: کسی که سوره فتح را بخواند و حفظ کند، قاعدتاً باید به طور مستمر سوره را قرائت کند و همین استمرار و تکرار، برکات قرائت این سوره را محقق خواهد کرد.
وی ادامه داد: مسابقه مهر بدون محدودیت سنی، برای عموم به دو صورت کتبی و مجازی (سراسری) و شفاهی و حضوری (ویژه شهرستانهای سیرجان و رابر) سراسری برگزار میشود.
مدیر مسئول فرهنگی قرآن و عترت امام رضا (ع) کرمان گفت: علاقهمندان میتوانند تا ۸ مهر با مراجعه به پایگاه اینترنتی daralou.nicico.com و یا لینک مستقیم مؤسسه فرهنگی قرآن و عترت امامرضا (ع) کرمان به نشانی /emamrezaquran.ir/fath ثبت نام و در مسابقه سراسری فتحالمبین شرکت کنند.
حجت الاسلام والمسلمین قهاری اضافه کرد: مسابقه، با حمایت مالی یکی از مجتمعهای صنعتی کرمان برگزار میشود و ۳۵۰ میلیون تومان جایزه نقدی برای هدیه به ۴۹ نفر از افراد اول تا سوم در بخش کتبی و ۳۰ نفر در بخش شفاهی، جایزه در نظر گرفته شده است.