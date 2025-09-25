سه طرح آبرسانی با هزینه بیش از هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال در شهرستان جهرم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیرعامل شرکت مهندسی آبفا کشور گفت: با اجرای سه طرح آبرسانی به جهرم با هزینه بیش از هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال، ۲ هزار و ۳۰۰ خانوار از نعمت آب آشامیدنی سالم بهره‌مند شدند.

هاشم امینی افزود: طرح آبرسانی به مجموعه روستا‌های موردک با هزینه هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه، اجرای ۶۵ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، ساخت چهار باب ایستگاه پمپاژ و ۹ باب مخزن بتنی با حجم هزار و ۳۰۰ مترمکعب و بهره مندی بیش از ۵۰۰ خانوار از آب آشامیدنی به بهره برداری رسید.

همچنین مدیر عامل شرکت آبفای فارس بیان کرد: طرح آبرسانی به شهر دوزه نیز با هزینه ۱۱۵ میلیارد ریال شامل اجرای ۲ کیلومتر خط انتقال و ساخت ۲ باب مخزن بتنی با حجم ۵۰۰ مترمکعب و بهره مندی ۴۹۰ خانوار از آب آشامیدنی سالم افتتاح شد.

شبانی گفت: همچنین آبرسانی به مجموعه شهدای سیمکان با هزینه ۱۳۰ میلیارد ریال شامل حفر و تجهیز یک حلقه چاه و اجرای ۱۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع که نیاز آبی بیش از هزار و ۳۰۰ خانوار را برطرف می‌کند نیز از جمله طرح‌های بود که به بهره برداری رسید.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.