تیم نفت تهران در پایان روز نخست مرحله نهایی مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور، صدرنشین شد.

پیشتازی نفت تهران در مرحله نهایی دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور

پیشتازی نفت تهران در مرحله نهایی دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، روز نخست مرحله نهایی بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور در بخش آقایان با حضور ۲۴۶ ورزشکار از تیم‌های نفت تهران، مقاومت شهرداری تبریز، آکادمی کاکتوس خراسان، صنعت مس کرمان، آلامتو ایلام، آکادمی دنا، آکادمی گلستان، ستارگان البرز، کرمانشاه، آکادمی پایتخت و شهدای اقتدار، چهارشنبه (۲ مهر) در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد و با صدرنشینی نفت تهران پایان یافت.

نتایج برترین‌های روز نخست به شرح زیر است:

پرش بانیزه:

۱- حسین فلاح – نفت تهران – ۳.۸۰ متر

۱۱۰ متر بامانع:

۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۱۴.۴۳ ثانیه

۲- یاسین گلمحمدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۸۳ ثانیه

۳- علی کرمی – آلامتو ایلام – ۱۴.۸۶ ثانیه

پرتاب نیزه:

۱- یونس یوسف وند – مس کرمان – ۷۱.۰۷ متر

۲- مهدی فتحی گنجی – مس کرمان – ۶۶.۰۹ متر

۳- علی فتحی گنجی – نفت تهران – ۶۵.۲۰ متر

۱۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران – ۱۰.۴۴ ثانیه

۲- امیررضا معین پور – نفت تهران – ۱.۸۸۱ ثانیه

۳- سینا نجفی – آکادمی دنا – ۱۰.۸۹ ثانیه

پرش سه گام:

۱- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۱۵.۲۷ ثانیه

۲- علی سیدی – آکادمی کاکتوس – ۱۵.۲۲ ثانیه

۳- فرید قرنجیک – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۴.۵۲ ثانیه

۴۰۰ متر:

۱- محمد طالعی – نفت تهران – ۴۶.۸۰ ثانیه

۲- علیرضا جمشاهی – آلامتو ایلام – ۴۷.۳۳ ثانیه

۳- میلاد ناصح جهان – نف تهران – ۴۷.۸۷ ثانیه

۵۰۰۰ متر:

۱- سمیر اقبالی – نیروی زمینی – ۱۴:۴۸.۵۰ دقیقه

۲- مرتضی بیرانوند – نیروی زمینی ارتش – ۱۵:۱۰.۸۴ دقیقه

۳- عطا اسدی – مقاومت شهرداری تبریز – ۱۵:۴۴.۱۳ دقیقه

پرتاب دیسک:

۱- بهنام شیری – نفت تهران – ۵۴.۶۷ ثانیه

۲- مرتضی ناظمی – مقاومت شهرداری تبریز – ۵۰.۸۴ ثانیه

۳- محمدرضا ضیایی – نیروی زمینی ارتش – ۴۷.۴۰ ثانیه

۱۵۰۰ متر:

۱- امیر فرزام صفری – ۳:۴۸.۱۴ دقیقه

۲- حسین نوری – آکادمی کاکتوس خراسان – ۳:۲۰.۰۱ دقیقه

۳- امیر حسین پاپی – مس کرمان – ۳:۵۲.۲۹ دقیقه

۴ در ۱۰۰ متر امدادی:

۱- نفت تهران (بنیامین یوسفی، محمد امین قره، مهدی زمانی، امیر رضا معین پور) – ۴۰.۸۴ ثانیه

۲- مس کرمان (فرزین زیرک، محمدرضا محمدی، دانیال بیگی، علیرضا اسکندری) – ۴۳.۹۶ ثانیه

۳- مقاومت شهرداری تبریز (امیررضا حسنی کیا، یاسین گلمحمدی، امیرحسین ابوالحسنی، فرید قرنجیک) – ۴۴.۸۸ ثانیه