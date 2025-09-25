به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام عبدالله باقرنژاد امام جمعه خسروشاه در مراسم جشن برداشت پسته با تاکید بر لزوم حمایت از کشاورزان اظهار کرد:باید برنامه‌ریزی‌ها به گونه‌ای باشد که حاصل دسترنج کشاورزان به سود خودشان تمام شود تا انگیزه بیشتری برای تولید داشته باشند.

حجت‌الاسلام باقرنژاد تامین نهاده‌های کشاورزی همچون کود و بذر را از مهمترین نیاز‌های بخش کشاورزی دانست و افزود: امنیت دفاعی و امنیت غذایی دو رکن اساسی توسعه پایدار هستند و توجه همزمان به این دو تضمین‌کننده استقلال و عزت ملی خواهد بود.

فرداد تیموری بخشدار خسروشاه نیز در سخنانی محصولات پسته، بادام و زعفران را از محصولات استراتژیک و صادرات محور کشور دانست و گفت: این محصولات نقش مهمی در اقتصاد کشور دارند و باید حمایت و ترویج کشت آنها در منطقه در دستور کار قرار گیرد.

تیموری افزود:ضروری است با کمک شورا‌ها و دهیاران، کشت بادام در خسروشاه توسعه و این محصول به جای درختان پرآب بر جایگزین شود و این محصول به نام منطقه ثبت و معرفی شود، به گونه‌ای که همه بدانند بهترین بادام کشور متعلق به خسروشاه است.

وی همچنین با اشاره به کاهش نزولات آسمانی، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت مصرف آب تاکید کرد.

محمدرضا واحدی رئیس جهاد کشاورزی خسروشاه از توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر در منطقه خبر داد و گفت: در سال‌های اخیر کشت محصولاتی همچون پسته و بادام به دلیل نیاز آبی پایین در اولویت برنامه‌های کشاورزی قرار گرفته است. در یکی از باغات روستای نوجه‌ده ۱۰ هکتار زمین زیر کشت قرار دارد که تاکنون ۵ هکتار آن به پسته اختصاص یافته است و این روند در حال توسعه است.

وی تاکید کرد: جایگزینی محصولات کم‌آب‌بر علاوه بر صرفه‌جویی در منابع آبی، زمینه افزایش درآمد کشاورزان را نیز فراهم می‌کند.

محمدحسن علیپور معاون فنی و اجرایی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان تبریز نیز با اشاره به اهمیت امنیت غذایی گفت: امنیت غذایی از مسائل کلیدی امروز کشور است و تغییر اقلیم ضرورت توجه به بهره‌وری و استفاده از سیستم‌های نوین کشاورزی را دوچندان کرده است.

وی افزود: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌توان عملکرد در واحد سطح را افزایش داد، راندمان تولید را ارتقا بخشید و از منابع ارزشمندی همچون خاک و آب به بهترین شکل استفاده کرد. اصلاح الگوی کشت از الزامات دستیابی به کشاورزی پایدار است.

همچنین در این مراسم باغدار نمونه منطقه آقای مرادعلی زمانی معرفی شد. وی از سال ۱۳۸۹ باغی به مساحت ۱۰ هکتار احداث کرده که ۵ هکتار آن به کشت پسته اختصاص یافته است. نهال‌های پسته این باغ هم‌اکنون ۱۶ ساله هستند و مدیریت مصرف آب در آن به شکل مطلوبی انجام می‌شود. این کشاورز علاوه بر پسته‌کاری اقدام به کشت سنجد با ارقام حاج‌حسین و قیزیل کرده و توانسته در شرایط کم‌آبی با استفاده از روش‌های نوین تولید پایدار باغی را محقق سازد.

در این مراسم از تعدادی از باغداران نمونه بخش خسروشاه نیز تجلیل شد.