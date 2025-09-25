به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دومین نشست مشترک مجمع نمایندگان استان همدان با مسئولان قضایی و دستگاه‌های مرتبط که محور اصلی آن بررسی مسائل و مشکلات مردم و یافتن راهکار‌های عملی برای رفع مشکلات بود ، برگزار شد.

محمدی‌مهر رئیس دادگستری استان همدان در این نشست با بیان اینکه موضوعات متنوعی در این جلسات مطرح می‌شود، گفت: پیگیری مستمر این مسائل در دستور کار قرار دارد و استمرار نشست‌ها به تصمیم‌گیری‌های عملیاتی و مؤثر کمک می‌کند.

رئیس مجمع نمایندگان استان همدان هم در این نشست با تأکید بر نقش چنین جلساتی گفت: به دلیل ارتباط مستقیم نمایندگان با مردم، مشکلات و خواسته‌های آنان راحت‌تر و شفاف‌تر منتقل می‌شود و همین موضوع زمینه تسریع در رسیدگی‌ها را فراهم می‌کند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در سخنانی بر ضرورت توجه به اقتصاد معیشت‌محور تأکید کرد و افزود: بانک‌ها باید منابع مالی‌ای را که از مردم استان دریافت می‌کنند، در همان استان و در مسیر رونق تولید و بهبود معیشت هزینه کنند.

گفتنی است نشست مشترک مجمع نمایندگان استان همدان و مسئولان قضایی، گامی برای هم‌ا فزایی، هم‌اندیشی و ایجاد بستر‌های جدید در مسیر رفع مشکلات مردم این استان ارزیابی شد.