۲۰ فقره سرقت با ترفند فروش سفره یکبار مصرف در قزوین
فرمانده انتظامی استان قزوین از دستگیری مجرمی که با ترفند دوره گردی و فروش سفره و دستمال کاغذی یکبار مصرف موجودی حساب افراد را به سرقت میبرد، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، سردارمحمدقاسم طرهانی گفت: در مراجعه چند نفر خانم مسن به پلیس فتا استان مبنی بر برداشت غیرمجاز وجه از حساب آنان، بلافاصله بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا استان قرار گرفت.
وی افزود: طبق اظهارات شاکیان پرونده مشخص شد، مالباختگان از یک فروشنده دوره گرد سفره و دستمال کاغذی یکبار مصرف خرید کردهاند که با اقدامات فنی و پلیسی محل زندگی متهم در یکی از مسافر خانههای شهر قزوین شناسایی و در یک اقدام ضربتی متهم دستگیر شد.
فرمانده انتظامی استان اذعان داشت: متهم در اعترافات خود اظهار کرد با شگرد فروش دستمال و سفره یک بار مصرف، رهگذران به ویژه خانمهای مسن را متوقف و با شگرد التماس کردن آنان را ترغیب به خرید میکرد و زمانی که مالباختهها کارت بانکی خود را برای پرداخت وجه به متهم تحویل میدادند، متهم ابتدا اقدام به گرفتن موجودی کارت بانکی کرده و سپس در تراکنش مجدد همه موجودی کارت را برداشت میکرد.
سردار طرهانی خاطرنشان کرد: متهم تاکنون به برداشت بیش از ۱۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان در استانهای قزوین، فارس و آذربایجان شرقی با این ترفند اعتراف کرد.
وی گفت: در این رابطه ۲۰ نفر شاکی شناسایی شده که از این بین ۹ نفر شاکی در استان قزوین و مابقی از سایر استانها هستند.
این مقام انتظامی به کاربران توصیه کرد: هموظنان سعی کنند مایحتاج خود را از فروشگاههای معتبر تهیه کنند و درصورت خرید از دستفروشها نهایت دقت را داشته باشند و سعی کنند برای خریدهای روزمره خود از یک کارت بانکی با موجودی محدود استفاده نمایند.