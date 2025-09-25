پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت در برنامه تلویزیونی صف اول از شبکه خبر گفت: رسانهها بویژه صداوسیما در دفاع مقدس ۱۲ روزه در آگاهی بخشی به مردم و انسجام ملی حماسه آفریدند.
سردار کارگر با اشاره به تاکیدات و فرامین مقام معظم رهبری درباره توجه به نیازهای فرهنگی نسل جدید گفت: نسل جوان و نوجوان باید حماسههای رزمندگان دوران دفاع مقدس هشت ساله را هم درک کند.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به نگاه راهبردی حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به دفاع مقدس، تاکید کرد: فرمانده کل قوا، دفاع مقدس را دارای حق حیات برای کشور میدانند؛ و ایشان در بیاناتی فرمودند: «اگر دفاع مقدس نبود، ما امروز حتی نمیتوانستیم نفس بکشیم.» این جمله نشان میدهد که دفاع مقدس نهتنها یک واقعه تاریخی، بلکه یک عامل بقای نظام و کشور است.
رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت با اشاره به حماسه ۱۲ روزه اخیر و پاسخ نیروهای مسلح کشورمان به تجاوزات رژیم صهیونیستی گفت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ترکیبی بود و علاوه بر تهاجم نظامی، بر افکار عمومی و ذهنهای جوانان ما هم حمله کردند.
سردار کارگر افزود: باید کاری کنیم تا نوجوان و جوانان، همانگونه که ما دفاع مقدس ۸ ساله را درک کردیم، آنان نیز این حماسه را بفهمد و لمس کند.