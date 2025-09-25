به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ مرتضی احدی با اشاره به دریافت خبری مبنی بر سوخت گیری خارج از باک خودرو‌های سوخت رسان، گفت: پلیس آگاهی شهرستان آستارا پس از بررسی، به یک دستگاه خودروی کامیون سوخت رسان مشکوک شده و با پایش کارت سوخت خودرو مشخص شد راننده این کامیون غیرمجاز و خارج از باک خودرو سوخت گیری می‌کند.

فرمانده انتظامی آستارا از کشف ۹۸۹ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در این کامیون سوخت رسان خبر داد و گفت: متهم ۳۷ ساله احضار و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان آستارا معرفی شد.

سرهنگ احدی با اشاره به اینکه برابر نظریه کارشناسی، ارزش گازوئیل کشف شده ۵۶۳ میلیون و ۷۳۰ هزار ریال ارزیابی شده گفت: در این راستا محموله سوخت‌های کشف شده توقیفی به شرکت نفت شهرستان آستارا تحویل داده شد.