به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ فرمانده تیپ ۲۳۰ گلستان هدف از این همایش را قدردانی از مدیران مدارس بیان کرد که در شناسایی و معرفی نیروهای توانمند و مستعد برای جذب در ارتش جمهوری اسلامی با گزینش این تیپ همکاری کردند.

سرتیپ دوم ستاد علی اکبر عرب همچنین از کسب رتبه سوم کشوری گزینش تیپ ۲۳۰ در سال گذشته خبر داد و گفت: این افتخار حاصل تعامل و همکاری سایر دستگاه‌های استان از جمله آموزش وپرورش با ارتش جمهوری اسلامی است .