تجلیل از نشانگرهای ارتش جمهوري اسلامي مدارس شهرستان های شرق گلستان
در همایشی از نشانگرهای ارتش جمهوري اسلامي مدارس شهرستان های شرق گلستان به میزبانی آزادشهر تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ فرمانده تیپ ۲۳۰ گلستان هدف از این همایش را قدردانی از مدیران مدارس بیان کرد که در شناسایی و معرفی نیروهای توانمند و مستعد برای جذب در ارتش جمهوری اسلامی با گزینش این تیپ همکاری کردند.
سرتیپ دوم ستاد علی اکبر عرب همچنین از کسب رتبه سوم کشوری گزینش تیپ ۲۳۰ در سال گذشته خبر داد و گفت: این افتخار حاصل تعامل و همکاری سایر دستگاههای استان از جمله آموزش وپرورش با ارتش جمهوری اسلامی است .
قدرت اله نظری مدیرکل کل آموزش و پرورش گلستان هم از همکاری مدارس با نیروهای مسلح کشورمان در جذب نیروی انسانی در راستای سند جمهوري اسلامي خبر داد و گفت: این تعامل و همکاری گامی مهم در جهت توانمندسازی نیروهای مسلح و ایجاد زمینه اشتغال پایدار برای فرزندان این کشور است.