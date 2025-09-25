به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی شهرستان لار گفت: در اجرای طرح برخورد با قاچاق کالا و ارز، ماموران پلیس این شهرستان هنگام کنترل جاده به چهار دستگاه خودروی سبک و سنگین مشکوک شدند و آن‌ها را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محمد رستمی افزود: ماموران پلیس در بررسی از خودرو‌های مذکور ۵۰ راس گوسفند فاقد هرگونه مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی لارستان با بیان اینکه کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۹ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: در این خصوص چهار متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

لارستان در جنوب فارس و در فاصله ۳۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.